PTT'den sahte 'HGS' uyarısı: Hemen silin!

PTT, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ait ve Android işletim sistemine sahip telefonlarda çalışan yazılımın sahtelerinin tespit edildiğini ve müşterilerin bu yazılımları hemen silmeleri gerektiğini açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, şirketin hizmetleri arasında yer alan Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ait ve Android işletim sistemli telefonlarda çalışan yazılıma benzeyen sahte yazılımların belirlendiği bildirildi.

Söz konusu yazılımlara ait kaynak kodu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda sahte yazılımın kredi kartı ve telefonda kayıtlı bilgiler gibi müşteri verilerini çalmaya yönelik özelliklerinin bulunduğu belirtilerek, "Hizmet sunumunda önem verdiğimiz önemli kriterlerden birisi olan şirketimize güven unsurunu zedelemeye yönelik bahsi geçen sahte yazılımların 'Google Play'den kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Şirketimiz müşterilerinin bu uygulamaları kullanmamaları ve söz konusu yazılım kullanıcılarının da sahte yazılımı telefonlarından kaldırmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.