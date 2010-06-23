PTT'den çalışan ve emekliye kredi yolda

T24 - İlk olarak kendi çalışanlarına kredi veren PTT'nin genel müdürü Osman Tural, emekli ve çalışanlara da kredi verileceğini beliritrken, faiz oranlarının bankalardan daha düşük olduğunu ifade etti.



PTT Genel Müdürü Osman Tural, kredi uygulamasına deneme amaçlı olarak önce personellerine vererek başladıklarını belirtti. Tural, ''Emekliler ve çalışanlara da vereceğiz'' dedi.



Osman Tural, PTT Genel Müdürlüğü'nce Antalya'da gerçekleştirilen ''Değişen Dünyada İhtiyaçlar, Elektronik Hizmetler, Çevre ve Stratejik Hedefler Semineri'' kapsamında basın mensuplarıyla sohbet toplantısında biraraya geldi. Kredi vermeye yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Tural, şunları söyledi:



''Kredi uygulamasına kendi personelimizle başladık. Önce personelde deneyelim dedik. İsteyen bankalarla işbirliğine giderek kredi veriyoruz. Emekliler ve çalışanlara da vereceğiz. Faiz oranlarımız bankalardan biraz daha düşük olabilir. Ayrıca bankalardan en önemli farkımız, bizim 4 bine yakın iş yerimiz var. Biz bu şekilde bankalara destek hizmeti veriyoruz. Tüm bankalar yaygın iş yeri ağına sahip PTT'ler üzerinden kredi verebilecek.''



Tural, yeni hizmete girecek PTTmatiklerden maaş ödemelerinin de yapılacağını ifade ederek, kurum olarak özellikle 65 yaş üzerindeki emeklilerin istemeleri halinde maaşlarını evlerinde teslim ettiklerini anımsattı.





'Herkesle işbirliği yaparız'





Türkiye çapında 3 bin 961 PTT iş yerinde otomasyon sistemi bulunduğunu ve 37 bin 320 personelin görev yaptığını anlatan Tural, PTT'nin 144 kurumun 172 işlemini yaptığını belirterek, ''Herkese açığız, isteyen herkesle işbirliği yaparız'' dedi.



İş yerlerinin PTTBank konseptine dönüşümü için son 6 yılda 155 milyon TL harcadıklarına dikkati çeken Tural, özellikle kırsal kesimde bu dönüşümün müşteri memnuniyetinin artmasına önemli ölçüde etki ettiğini söyledi. Kargo sayısında aylık 2 milyonu aşmayı hedeflediklerini söyleyen Tural, böylece yüzde 10 olan pazar paylarının da artacağını, kurum olarak bu yıl 250 milyon TL kâr hedeflediklerini ifade etti.



Bir gazetecinin e-telgraf uygulamasında yaşanan aksaklıkları sorması üzerine Tural, sistemin hizmete girdiği ilk günlerde teknik sorunlar yaşandığını ancak şu anda normale dönüldüğünü dile getirdi.





Atatürk, ilk kez 2006 yılında resmi pul olarak basıldı





Türkiye'de resmi pul olarak ''Atatürk'' konusunun ilk kez genel müdürlüğü döneminde, 2006'da basıldığını söyleyen Tural, daha önceden anma pulu olarak basıldığını belirtti.



Dağıtıcılar hakkında basına yansıyan konulara ilişkin de Tural, ''Postacı, 'memurum, hamal değilim' diyor ama işe girerken imzaladığı sözleşmede işin koşulları yer alıyor. Kamu mantığı ile bu iş olmaz. Biz de yavaş yavaş taşeron mantığına geçiyoruz'' dedi.



Tural, posta dağıtıcılarının bin 700 TL maaş aldıklarını, bu meslek dalında eğitimli personele ulaşmak için meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinden istihdama yöneldiklerini söyledi.



Gönderilerin zamanında ulaşması konusunda bu yıl yüzde 80'lik hedef belirlediklerini ifade eden Tural, kargo da dahil her konuda internet sitelerindeki mail adresi üzerinden kendisine ulaşılabileceğini de belirtti.





