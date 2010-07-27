-PTT'DEN ALLASTER İÇİN ÖZEL PUL İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Gelecek yıldan itibaren 3 yıl süresince İstanbul'da yapılacak WTA Sezon Sonu Şampiyonası (Championships) için görüşmelerde bulunmak ve İstanbul Cup Tenis Turnuvası'nı izlemek üzere Türkiye'de bulunan WTA Tour Başkanı Stacey Allister'a, PTT Genel Müdürlüğü tarafından bir sürpriz yapıldı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Ayda Uluç ile birlikte PTT Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Stacey Allister'a, PTT Genel Müdürü Osman Tural tarafından, adına özel bastırılmış pullar hediye edilirken, Allister'in bu sürprize oldukça şaşırdığı ifade edildi.