PTT'den akıllı makine hizmeti

PTT Genel Müdürlüğünün Ankara'da hizmete sunduğu ilk gişematik, günde 570 işleme ulaşarak, işlem sayısında ATM'leri üçe katladı.

Alınan bilgiye göre, PTT Bank adı altında birçok bankacılık hizmeti sunan ve gişematik uygulamasıyla müşterilerine kesintisiz hizmet konforu sunmaya hazırlanan PTT, akıllı makinelerinin ilkini, Genel Müdürlük binasının yanında yer alan Ulus PTT şubesinde devreye soktu.

PTT, ATM'lerden günlük ortalama 200 işlemin yapıldığı Türkiye'de, tahsilat yapan, para üstü verebilen ve 7/24 hizmet sunan akıllı makineleriyle sektöre hızlı giriş yaptı.

Test çalışmaları tamamlanarak hizmete açılan gişematikten, bir günde 570 işlem yapıldı. Böylece, pek çok bankacılık işlemini bünyesine katarak hedef kitlesini büyüten PTT, akıllı makine hizmetinde ATM'lerin günlük işlem sayısını üçe katladı.

Tahsilat işlemlerini, ''akıllı makineler'' sayesinde, 7 gün 24 saat süresince gerçekleştirme fırsatı sunacak gişematiklerle işlem hacmini artırmayı hedefleyen PTT,başlangıçta her ile en az bir adet yerleştirilmek üzere toplam 171 gişematiği devreye sokacak.

Makineleri iş yerlerinin dışına bakacak şekilde yerleştirecek olan PTT, böylece şubelerin hizmete açık olmadığı saatlerde de müşterilerine hizmet sunacak.

Fatura, SSK ve Bağ-Kur ödemeleri, havale ve posta çeki işlemleri gerçekleştiren PTT Genel Müdürlüğü, daha sonraki aşamada gişematiklerden maaş ödemesi yapmayı hedefliyor.

Akıllı makineler, posta çeki hesap kartı, kredi kartı ve kartsız, nakit parayla işlem yapabiliyor.