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PTT Bank çalışanları 6,4 milyon TL'yi zimmetlerine geçirdi

PTT Denetim Birimi'nin raporuna göre kurumun 6.4 milyon lirası kurum çalışanları tarafından zimmet altına alındı

19 Ocak 2015 19:20

PTT Bank'ta 44 personelin 6.4 milyon lirayı zimmetine geçirdiği, 48 kişinin de sahte kimlikli kredi çektiği belirlendi. Sayıştay, PTT Bank'a Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) mevzuatının uygulanmasını önerdi. PTT Bank mevduat toplamadığı için bu mevzuata tabi değil. Sayıştay'ın 2013 yılı PTT Raporu'nda 1 Ocak 2013'ten 28 Mayıs 2014'e kadar geçen dönemde PTT Denetim Birimi tarafından 44 adet zimmet olayı tespit edildiği, 6.4 milyon liranın zimmete geçirildiği belirtildi.

 

Görevden uzaklaştırıldılar

 

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Zimmet olaylarıyla ilgili soruşturmalar açıldığı, suçu tespit edilenlerin görevden uzaklaştırıldıkları, bazıları hakkında ise 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle davalar açıldığı bildirildi. PTT Bank şubelerinde sahte kimlikle kredi çekilmesi sonucu 2014'ün ilk yedi ayında açılan soruşturma sayısının 48 olduğu kaydedildi. Bu şekilde ne kadar çekildiği bilgisine yer verilmedi. PTT bilançosunda, hırsızlık olaylarından kaynaklı alacaklarının 5 milyon 999 bin TL zimmetine para geçiren personelden alacakları ise 5 milyon 114 bin TL olduğu bilirtildi.

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