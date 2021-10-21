PTT, yurt dışı gönderimine yüzde 300’e varan zam yaptı

PTT'de geçmiş dönemlerde mektup, kartpostal, tebrik kartı ve benzeri gönderim tarifeleri için uygulanan sabit fiyat kalktı; yerine, her ülke için farklı miktarda, anlık kura göre değişen SDR birimi üzerinden fiyat belirlendi. Böylece yurt dışı gönderim ücretlerine yüzde 300'e yaklaşan oranlarda zam geldi. Örneğin 2020'de Almanya'ya 6.5 TL'ye gönderilen kayıtsız mektup artık ortalama 20 liraya gönderilebiliyor.

Sözcü'den Batuhan Serim'in haberine göre; TÜİK, eylül ayında yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 19.58 olarak açıklamıştı ancak 11 Ekim itibarıyla PTT'nin yurt içi gönderimlerine yüzde 30-40 arasında, yurt dışı gönderimlerine ise yüzde 300'e yaklaşan zam yapıldı. PTT şubelerinde henüz güncel fiyatlar ilan edilmiş değil. Vatandaşlar işlem gerçekleştirdiği sırada ise zamlı fiyatlarla karşılaşıyor.