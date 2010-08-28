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PTT ŞUBESİNE MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI DİYARBAKIR (A.A)

28 Ağustos 2010 03:12

-PTT ŞUBESİNE MOLOTOFKOKTEYLLİ SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 28.08.2010 - Diyarbakır'da PTT şubesine düzenlenen molotofkokteylli ve havai fişekli saldırıda bir kişi ağır yaralandı.  Yüzleri kapalı bir grup, merkez Sur ilçesinin Balıkçılar semtindeki PTT şubesine molotofkokteylli ve havai fişekli saldırı düzenledi. Çevrede devriye görevi yapan polis ekibi, saldırı düzenlendiğini öğrenince kısa sürede olay yerine gelerek, saldırıyı yapanları kovalamaya başladı. Kaçan göstericilerin polise attığı molotofkokteyli yoldan geçen Cemberi Erdem'in (60) yaralanmasına neden oldu. Yolun trafiğe kapatılmış olması nedeniyle ambulans olay yerine güçlükle ulaşırken, ağır yaralanan Erdem, Diyarbakır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ara sokaklara kaçan saldırganların yakalanmasına çalışılıyor.

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