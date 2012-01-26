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PTT şubesinde silahlı soygun ADANA (A.A)

26 Ocak 2012 14:15

-PTT şubesinde silahlı soygun  ADANA (A.A) - 26.01.2012 - Adana'da PTT şubesine gelen yüzleri maskeli iki kişi, silahla görevlileri tehdit edip, 9 bin lira alarak kaçtı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki Yenibey PTT Şubesine gelen yüzleri maskeli tabanca ve pompalı tüfekli iki kişi, vezne görevlisi iki kadını tehdit ederek paraları istedi. İçerde fatura ödemeye gelen bir kişinin de bulunduğu sırada soygunculardan biri parayı aldı, diğeri de pompalı tüfekle havaya bir el ederek şubeden kaçtı.  Olay yerine gelen güvenlik güçleri, 9 bin lira aldıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Soygun sırasında içeride bulunan ve ismini açıklamak istemeyen kişi, ''Elektrik faturamı yatırmak için gelmiştim. İçeri giren kişilerden biri 'Bu bir soygundur. Kimse kımıldamasın' dedi. Kadın memurlar da korkarak paraları verdi. Parayı alan kişilerden biri pompalı tüfekle ateş etti ve daha sonra kaçtılar'' dedi.

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