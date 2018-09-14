PTT Spor'da imzalar atıldı

PTT Spor Kulübü Başkanı Osman Çetinkaya: \"Türk sporuna voleybol, sultanlarla bir değer kattı\"

Ercan ATA / ANKARA, (DHA) - PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve PTT Spor Kulübü Başkanı Osman Çetinkaya, Voleybol Kadınlar 1\'inci Lig\'de mücadele edecek PTT Kadın Voleybol Takımı\'nın oyuncu ve teknik kadrosunun katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi.

PTT Pul Müzesi\'nde düzenlenen toplantıda konuşan Osman Çetinkaya, son 1 aydır oyuncular ve teknik heyetin yüksek tempoda çalıştıklarını kaydederek, Vestel Venus Sultanlar Ligi\'ne çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Çetinkaya, \"Amacımız sporu ön plana çıkararak şirketin marka değerini yükseltmek. Türk sporuna voleybol, sultanlarla bir değer kattı. Bu değere bir nebze olsun bir katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize\" dedi.

Osman Çetinkaya, 7 Ekim\'de oynayacakları Mardin Büyükşehir Belediyespor maçıyla lige başlayacaklarını hatırlatarak, \"Oyuncularımızın ayakları sağlıklı, sıhhatli olsun, iyi müsabakalar olsun, centilmence olsun. 81 ilde zaten bir teşkilatımız var. Taraftar ve destek anlamında bir sıkıntımız yok, yeter ki arkadaşlarımız ve teknik heyetimiz bunu centilmence kurallar dahilinde gerçekleştirsinler. Arkadaşlarımızdan holdingimizin adına yakışır bir şekilde mücadele bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

Çetinkaya\'nın konuşmasından sonra 14 oyuncunun yanı sıra teknik kadroyla sözleşme imzalandı. İmza töreninin ardından, PTT A.Ş. Genel Müdür Yardımcıları Çetinkaya, Gürbüz Akbulut ve Yusuf Canbolat, takımla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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