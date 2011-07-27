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PTT SOYGUNCULARI ÖZEL GÜVENLİKÇİ ÇIKTI ANTALYA (A.A)

27 Temmuz 2011 17:57

-PTT SOYGUNCULARI ÖZEL GÜVENLİKÇİ ÇIKTI ANTALYA (A.A) - 27.07.2011 - Antalya'da 20 Temmuz tarihinde kurusıkı tabancayla PTT şubesini soyarak kaçan 3 kişinin özel güvenlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki PTT şubesine gelerek kurusıkı tabanca ile şube çalışanı Ümmü Özkaya'yı tehdit edip 2 bin 500 lirayı gasbeden E.S. (26) ile M.A.Ö'yü (27) gözaltına aldı. Arkadaşları gözaltına alınan üçüncü zanlı E.Ş'nin ise, soygunda kullanılan kurusıkı tabanca ile Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ''PTT şubesini ben soydum. Soygunda da bu silahı kullandım'' dediği ve teslim olduğu bildirildi.  Zanlılardan M.A.Ö'nün Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, diğer iki güvenlikçinin ise işsiz olduğu öğrenildi.  Kredi kartı borçları bulunduğu ve bu nedenle soygunu işledikleri belirtilen zanlıların soygunu gerçekleştirdikten sonra aynı mahallede bir kavgaya karıştıkları, bu kavga sırasında otomobillerine bir soda şişesi atıldığı belirlendi.  Güvenlik kamerası görüntülerinden otomobilin markasını belirleyen polis ekipleri, olayın gerçekleştiği hafta içerisinde araç kiralama servislerinden kiralanan otomobiller arasında araştırma yaptığı ve bir otomobilin kaportasında soda şişesinin bıraktığı izi tespit ettiği bildirildi.  Otomobili kiralayan kişilerin kimliklerini belirledikleri ve bu sayede zanlılardan ikisinin yakalandığı, üçüncü zanlının da teslim olmak zorunda kaldığı belirlendi.

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