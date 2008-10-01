PTT şimdi de kontör satacak

PTT Genel Müdürlüğü, Turkcell ile masaya oturarak kamuda yapılan en büyük projeye imza attı. Günümüz teknolojisine ayak uydurmaya çalışan PTT Genel Müdürlüğü, GSM operatörleri ile farklı projelere imza atarak, el terminaliyle hizmet ve kontör satışını devreye soktu.



PTT Genel Müdürlüğü, Turkcell ile masaya oturarak kamuda yapılan en büyük projeye imza attı. Tüm kayıtlı posta hizmetlerinde sahadan online ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlayan kurum, 4561 el terminali ile posta takibine başladı.



Proje kapsamında ilk etapta 3873 adet hat ve aylık 10 GB ortak internet paketi tanımlandı. 688 adet hat artırımı ile toplam 4561 hat ile projeye stard verildi. El Terminalleri ile saha ekiplerinin iş durumu ve saha ekiplerine iş atanması ile kaynakların etkin ve hızlı kullanılması sağlanırken, tahsilat bilgilerinin online olarak merkeze iletilmesi ve raporlanmasına da imkan tanındı. Proje ile kurumdaki evrak işlerinin elektronik ortama taşınmasının yanı sıra müşteri memnuniyetinin de arttırılması planlanıyor.

