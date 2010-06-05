PTT neden Çalık'ın bankasıyla anlaştı?

T24 - CHP Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal, "Vatandaş ucuz para transferi için yollar ararken, PTT Genel Müdürlüğü, Aktif Bank'la anlaşarak, yasalara göre bankacılık faaliyetlerinde bulunması yasak olan PTT ile ortaklık kurmuş. Bir KİT olan PTT’nin ortaklık için kamu bankalarına öncelik tanıması beklenirdi. Ancak Aktif Bank’ı tercih etmiş. Aradaki aktif yakınlık da malum. Aktif Bank, Çalık Holding’in bankası..." dedi.

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık'ın, CHP Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal'la yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Aşık'ın "Aktif tercih" başlığıyla (5 Haziran 2010) yayımlanan yazısı şöyle:

“Şimdiye kadar çok iktidar gördüm. Ama bunlar gibisini... Bütün gözler üzerlerindeyken bile devletin imkânlarını kendilerini ve yakınlarını zenginleştirmek için kullananını ilk kez görüyorum.”

Bu sözlerin sahibi CHP Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal. İsyanın nedenine gelince. Dinliyoruz:

- KİT Komisyonu’nda görev yaptığım için tanık olmadığım yolsuzluk, hırsızlık ve peşkeş olayı neredeyse kalmadı. İnanın sinir sistemim bozuldu. Bu yüzden başka bir komisyona geçmeyi düşünüyorum.

- Sizi bu kadar sinirlendiren nedir?

- Bilindiği üzere bankaların para havalesinden aldıkları komisyon son yıllarda inanılmaz ölçüde arttı. Vatandaş bir yere para gönderecekse önce ödeyeceği fahiş komisyonu düşünür hale geldi.

- Hangi Türk vatandaşı bunu bilmez ki?

- Bu yönde şikâyetler çoğalınca, ucuz para transferi formülleri arayışı başladı. PTT Genel Müdürlüğü bu çerçevede bir Ucuz Para Transferi (UPT) sistemi uygulamaya koydu. Yasalara göre kendisi bankacılık faaliyetinde bulunamaz. O nedenle Aktif Bank’la anlaşmış. İşi bu bankayla ve parayı yarı yarıya kırışarak yapıyor. En ucuz para havalesinden 7.5 lira alındığı düşünülürse ortada dönen paranın büyüklüğü az çok tahmin edilebilir.

- Burada sorun nedir?

- Bir KİT olan PTT’nin ortaklık için kamu bankalarına öncelik tanıması beklenirdi. Bundan vazgeçtim, yüzlerce şubesi olan özel bankalarla bile görüşmemiş. İhale - mihale açmamış. Ortaklık için her nedense! Topu topu birkaç şubesi olan Aktif Bank’ı tercih etmiş. Aradaki aktif yakınlık da malum. Aktif Bank, Çalık Holding’in bankası...





