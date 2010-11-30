-PTT KARTLARA VISA/MASTERCARD ÖZELLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 30.11.2010 - DenizBank ve PTT arasında gerçekleştirilen işbirliği ile PTT Kartlara Visa/MasterCard özelliği kazandırılarak, alışverişlerde ve tüm banka ATM'lerinde kullanılabilecek ortak banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kart çıkarılacak. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, kredi kartı anlaşmasının imza törenindeki konuşmasında, PTT'nin eskiden sadece mektup ve telgraf dağıtırken, hizmetlerine lojistik ve banka hizmetlerini ekleyerek, hizmet alanını yaygınlaştırdığını söyledi. PTT'nin 4 bin 83 noktada bu hizmetleri verdiğini kaydeden Yıldırım, ''Daha da güzeli, daha da anlamlısı, 1.357 tane noktada sadece PTT var, bankalar yok. Bunun, orada yaşayan insanlarımızın finansal işlemlerde hayatını ne kadar kolaylaştırdığını açıklamaya lüzum bile yok'' dedi. Yıldırım, PTT'nin 2003 yılında 2,7 milyon işlem yaparken, bugün 21,5 milyon işlem yaptığını, 7 kuruluşla olan işbirliğinin 144'e çıktığını kaydederek, postada da yeni teknolojilerin getirdiği yenilikleri hayata geçirdiğini belirtti. -''YILBAŞINDAN İTİBAREN UYGULAMAYA KONULACAK''- DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş de, Türkiye'deki 46 milyonun üzerinde kredi kartı, 68 milyonun üzerinde banka kartı, 27 bin ATM bulunduğunu, kredi kartı cirosunun 192 milyar lira olduğunu kaydetti. PTT ile çok kapsamlı bir kart ve program işbirliği yaptıklarını ifade eden Ateş, PTT'nin 1,5 milyonun üzerinde kapalı devre kartı bulunduğunu ve kredi kartı, banka kartı kullanımı isteyen müşterilerin ise portföyde yüzde 60'ı oluşturduğunu anlattı. Ateş, projenin içeriğinde yer alan 4 ana grubu, ortak ATM ağı, ortak banka kartı, bonus özellikli ortak kredi kartı/PTT Kart ve ortak ön ödemeli kart şeklinde sıralayarak, şu bilgileri verdi: ''Ortak banka kartının 3 yıl içerisinde 2 milyon 200 bin, ortak kredi kartının 760 bin ve ortak ön ödemeli kartın 1 milyon olması hedefi var. Bunlar minimum rakamlar. Bu da, 4 milyon PTT müşterisinin kartlandırılması demek. Bunun yanı sıra PTT'nin programı içerisinde yer alan bine yakın ATM, ki bu önümüzdeki 2-3 yıl içinde 2 bine çıkacak ve bankamızın halihazırdaki bin, daha sonraki 2 bine çıkacak olan toplam ATM işbirliği, PTT Kartların ortak ATM ağına entegrasyonu...'' Ateş, soruları yanıtlarken, kredi kartından alınan ücretin burada da söz konusu olacağını belirtti. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Tural, işbirliği ile kendi müşterilerinin ve diğer banka müşterilerinin PTTmatik'ler üzerinden ATM hizmeti alabileceğini belirtti. Tural, bir soru üzerine, en az 15 milyon kişinin PTT'den yararlandığını kaydederek, amaçlarının işbirliği ile müşterilerin kendilerinden beklediği hizmetleri sunmak olduğunu ifade etti. İşbirliğinin yılbaşından itibaren uygulamaya konulacağını dile getiren Tural, öncelikle debit kartların, 2011 ilk çeyreğinde de kredi kartlarının çıkarılacağını söyledi. -İŞBİRLİĞİ- PTT ve DenizBank arasındaki işbirliği temel olarak PTT'den maaş alan SGK veya posta çeki ödemesi yapan müşterilere banka kartı ve kredi kartı verilmesini kapsıyor. İşbirliği ile PTT müşterileri uluslararası kartlı ödeme sistemlerine taşınacak. DenizBank, Visa/MasterCard BIN kullanım hakkını PTT Bank'a sağlayacak ve bu müşterilere kart basılacak. Ortak çıkartılacak kredi kartı ayrıca Bonus'un tüm özelliklerini barındıracak. PTT banka kartı ve PTT kredi kartı almak isteyen müşteriler PTT'nin şubelerinden başvuruda bulunabilecek. DenizBank işbirliğiyle hayata geçirilen PTT Kart, ''ilk'' olma özelliği de taşıyor.