PTT Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa Birliği'ne (AB) uyum ve sektörün serbestleşmesi için PTT Kanunu'nda değişikliğe gideceklerini ve sektörde düzenleyici kurul oluşturulacaklarını söyledi.





Yıldırım, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle yaptığı sohbet toplantısında, yasal altyapısı olmamasına rağmen kurye, koli ve kargo şirketlerinin fiili bir durum olarak ortaya çıktığını ve faaliyette bulunduğunu vurgulayarak, "Hem sektörün yasal altyapıya kavuşması hem PTT'nin AB ülkelerine benzer tekel hakkının kademeli olarak kaldırılması için yeni bir kanuni düzenleme yapılacak. PTT de çalışmalarında daha esnek bir yapıya kavuşması için anonim şirket halinde yeniden yapılandırılacak" dedi.





PTT'nin Türkiye genelinde 3,778 işyeri bulunuyor, PTTBank adı altında da 2004 yılından itibaren emekli maaşı ödemesi, havale, çek ve banka kartı tahsilatı gibi alanlarda da hizmet veriyor.



Yıldırım, banka şubelerine her yıl harç ödemesine ilişkin yapılan son yasal düzenleme konusundaki bir soru üzerine, "Kazandıklarını zekatını verecekler" dedi.



THY'nin Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot ile ortak şirket kurma konusunu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde kendilerinin gündeme getirdiklerini ve tarafların bunun yararlı olacağı yönünde görüş bildirdiklerini kaydeden Yıldırım, "Bundan sonrası şirketlerin işi" dedi.



Yıldırım, Rusya'da kurulan bir şirket aracılığıyla 3-4 ay önce Türkiye tescilli uçaklarının bu ülkenin iç hatlarında çalışmaya başladıklarını ifade etti.



Yıldırım, otoyol ve köprülerin özelleştirilmesine olanak sağlayan "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı"nın TBMM'de olduğunu, aynı yönde 2008 yılında hazırlanan ve Genel Kurul'un gündeminde bulunan "Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın işlevini yitirdiğini söyledi .



Yıldırım, geçen yıl Aralık ayında Meclis'e sunulan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı yasalaştıktan sonra özelleştirme ve diğer işlemlere başlanacağını kaydetti.



Ankara metrosu



Ulaştırma Bakanlığı'nın, sürüncemede kalan Ankara metrosunun yapımını devralabilmesi için yasal bir düzenleme gerektiğini belirten Yıldırım, "Ulaştırma Bakanlığı'nın şehir içi raylı sistemlerin yapımında bir görevi yok. Bunun için yasal düzenleme gerekiyor" dedi.



Ankara'da trafiğin giderek katlanamaz bir hal aldığını vurgulayan Yıldırım, herkes için yük haline gelen bu sorunun çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.



Aynı durumun İzmir için de söz konusu olacağını kaydeden Yıldırım, bu sistemin uygulamaya girmesi durumunda başka illerden de talep gelebileceğini vurguladı.



IMF ile ilişkiler



IMF ile anlaşma olup olmayacağına ilişkin bir soruya da Yıldırım, "Beni o işlere bulaştırmayın. Bana müracaat ederlerse onların da yolarını açarız" karşılığını verdi.



Yıldırım, 45 gündür Ankara'da eylem yapan Tekel işçilerin sorunun çözümü için Türk-İş Başkanı ile görüştüğünü anımsatarak, "Bunun suhuletle çözümlenmesini arzu ediyoruz. Bu akşam Başbakan Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmede işin çözümleneceğinden ümitliyim" dedi.



İşin hak aramanın ötesinde başka bir mecraya gittiğini savunan Yıldırım, "Böyle bir masum arayışı istismar eden marjinal kesimler var" şeklinde konuştu.