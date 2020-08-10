PTT işçileri Grup Yorum yazılaması yaptıkları gerekçesiyle işten çıkarıldı

Düzce’de bir gün gözaltında tutulup serbest kaldıktan sonra iş sözleşmesi feshedilen PTT çalışanları Murat Kabak ve Murat Gedik, işten çıkarılmalarında sorumluluğu bulunanlar hakkında suç duyurusu yaptı. İşçilerden Murat Kabak, Grup Yorum’un vereceği konserle ilgili yazılama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra işten çıkarıldıklarını ifade etti.

“O elebaşı, fazla görüşmeyin”

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, iki işçi Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdikleri şikayet dilekçesinde, Düzce PTT Başmüdürü ile PTT Merkezi Müdürü'nün “haksız ve asılsız suçlamalarla iş ve çalışma özgürlüğünü ihlalden” soruşturulmasını istedi. Dilekçede, müdürlerin kendileri hakkında diğer iş arkadaşlarına bir süredir “o elebaşı, onunla fazla görüşmeyin, örgüt üyesi bu” dediğini ifade eden Murat Kabak şunları söyledi:

“Hatta, iki, üç elebaşı var onları işten çıkartacağız, demişlerdir. İşten çıkarma yetkisi taşeron firmada olmasına rağmen firma üzerinde baskı kurmuşlardır. Bununla ilgili tanıklarım vardır, dinlenmelerini talep ediyorum.”

Murat Kabak hakkındaki "elebaşı” ifadesi için de şunları anlattı:

“Resmi tebligatları taşerona bağlı işçi yapamaz, ancak görevli memurun yapması gerekir. Bizden bu tebligatları götürmemiz isteniyordu, kanuna aykırı olduğu için kabul etmedik. Bana sürekli ‘İşçiler seni dinliyor, söyle tebligatları yapsınlar’ şeklinde baskı geliyordu. İşimle ilgili herhangi bir ihmale dair ise dosyamda uyarı cezası gibi bir şey yok.”

Savcı hakkında da şikayetçi olacak

Murat Kabak bugün ayrıca, yazıyı gönderen savcı hakkında da Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulunacak. Murat Kabak, gözaltına alındıklarına dair savcılıktan PTT’ye 10 Mart’ta resmi yazı gönderildiğini, yazıda, “Bu kişiler örgüt propagandası suçlamasıyla serbest kaldılar, takdir sizindir” yazdığını söyledi.

Kabak, “Emniyet de valiliğe, bizim hakkımızda suçlama içeren bir yazı yazdı. Valilik de PTT’ye yazı yazdı. Ardından savunmamız istendi” dedi. Haklarında herhangi bir dava açılmamış olmasına rağmen, müdürlerce “kendisini aklamasının” istendiğini ifade eden Kabak’ın bu yazılar sonrası savunması istendi. Murat Kabak savunmasında, kendilerinden istenenin hukuka aykırı olduğu, soruşturma neticesinde bir dava açılıp açılmayacağının bile belli olmadığını yazdı.