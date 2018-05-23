PTT için açılan 5 bin kişilik kadroya 115 bin 431 kişi başvurdu

PTT A.Ş. bünyesine alınacak 1623 postacı, 200 tekniker, 2.625 gişe personeli, 82 avukat, 200 mühendis, 250 uzman yardımcısı ve 20 mimar için 145 bin 668 kişinin sınav ücreti yatırdığını aktaran Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bunların tamamının başvurusunu sonuçlandırmadığını belirtti. Arslan, "Gelişen, büyüyen, 178. yılındaki çınar ve köklü kuruluşumuz PTT ailesine katılacak 5 bin kişilik kadro için 115 bin 431 başvuru yapıldı" ifadesini kullandı.

Arslan, PTT'ye alınacak 5 bin kişiye ve kuruluşun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sınav ücretini yatıran, şartları taşıyan ancak yoğunluktan dolayı başvurusunu tamamlayamayanların çokluğuna dikkati çeken Arslan, mağduriyeti önlemek amacıyla sınav ücretini yatıranlar için bugün saat 23.59'a kadar sistemin aktif edileceğini bildirdi. Arslan, "Böylece sınav ücretini yatıran ve şartları taşıyanlar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek" dedi.

Sınav için alınan 60 liralık ücretin sınav masrafı olarak harcanacağını dile getiren Arslan, "Sınav için alınan bu ücret, bir öğrencinin sınav masrafını karşılamıyor ancak PTT'miz geriye kalan ücreti bütçesinden karşılayacak" diye konuştu.

Yazılı sınavın Gazi Üniversitesi'nce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 merkezde yapılacağını ifade eden Arslan, gişe görevlisi, postacı, uzman yardımcısı, mimar, tekniker, avukat ve mühendis alımı için gerçekleştirilecek sınavda başarı sağlayanların idari hizmet sözleşmeli olarak en kısa sürede PTT ailesine katılacağını kaydetti.