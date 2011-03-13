PTT görevlisiyle soyguncu arasında bomba alışverişi

T24 - PTT şubesinden 3 bin TL alarak kaçan hırsız güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Komedi filmlerini aratmayan görüntülerde PTT görevlisi bomba düzeneğini soyguncuya teslim etmek için üç kez peşineden gitti.





Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Molla Yegan Kültür Merkezi içerisinde bulunan PTT şubesinde yaklaşık bir buçuk ay önce gerçekleşen soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı.

50 yaşlarındaki hırsız, elindeki kuru sıkı tabanca ve bomba süsü verdiği düzenek ile PTT şubesine geliyor ve kasada bulunan görevli Zehra Dündar'ı silahla tehdit ettikten sonra 3 bin TL'yi alarak kayıplara karışıyor.

1.75 boylarında, saçlarının üst kısmında kızıllık bulunan, yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki soyguncu, görüntülerde Zehra Dündar’ın bulunduğu bankoya yüzünü atkı, bere ve güneş gözlüğü ile kapatmaya çalışarak yaklaşıyor.

Elindeki kuru sıkı olduğu öğrenilen tabanca yanlışlıkla ateş alan hırsız, silahı görevli Dündar’a doğrulttuktan sonra cebinden çıkardığı poşeti uzatarak paraları koymasını istiyor.

Zehra Dündar kasada bulunan 3 bin TL’yi poşete koyarken soyguncu cebinden çıkardığı cep telefonu ve kahvehanelerde kullanılan diafon ile hazırladığı bomba süsü verilmiş düzeneği tezgahın üzerine koyuyor.









Görevliden parayı alan hırsız, bomba düzeneğini tezgahın üzerine bırakıp "Bu düzenek on dakika sonra polisi arayacak" diyerek kaçmak istiyor.

Görevli Dündar, hırsızın peşinden koşarak düzeneği geri vermek istiyor. Bomba düzeneğini alan hırsız ile PTT görevlisi arasında yaşanan bomba alışverişi bir süre sürdükten sonra soyguncu düzeneği bahçeye atarak uzaklaşıyor.