-PTT esnekleşecek İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, PTT'nin serbestleşmesiyle, tekel hakkının kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların çok uzun süreden beri devam ettiğini belirterek, ''Bu konu aşağıya yukarı, bizim açımızdan tamamlandı. Bu yönde yapacağımız düzenleme bir özelleştirme değil, PTT'nin tekel hakkının kademeli olarak kaldırılması, PTT'nin yapısının daha esnek hale getirilmesi'' dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, posta idarelerinin, telekom ve iletişimin gelişmesi nedeniyle geleneksel hizmetlerini kaybettiğini söyledi. ''Kamuya bağlı kurumların bağımsızlıktan söz edemeyeceğini söylemiştiniz. PTT ile ilgili bir özelleştirme durumu söz konusu mu?'' sorusuna Yıldırım, şu yanıtı verdi: ''Oradaki bağımsızlıktan kastım şudur; kendi görev alanlarıyla ilgili konularda adil kararlar almaları sektörün sağlıklı, serbestleşmesi ve rekabet içerisinde hizmetlerin kaliteli bir şekilde sürdürülmesi. Bağımsızlık bu konularla sınırlıdır. Bağımsızlık deyince mutlak bağımsızlık anlaşılmasın. 'Bize hükümet karışamaz, kimse karışamaz' gibi bir hava vardı. İlk kurulduğu yıllarda böyle bir hava vardı. Şimdi herkes zaman geçtikçe işin doğrusunu öğrendi. PTT'nin serbestleşmesiyle ilgili, tekel hakkının kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar çok uzun süreden beri devam ediyor. Yeni bir konu değil. Bu konu aşağıya yukarı bizim açımızdan tamamlandı. Bu yönde yapacağımız düzenleme bir özelleştirme değil, PTT'nin tekel hakkının kademeli olarak kaldırılması, PTT'nin yapısının daha esnek hale getirilmesi. İş yaparken, karar alırken, deveye hendek atlatırken birçok prosedürden, birçok kısıtlamalardan geçiyor. O işlere gerek kalmayacak. Piyasadaki a, b, c şirketleri nasıl karar alıyorsa, nasıl iş yapıyorsa, o şekilde bir yapıya kavuşturacak.''