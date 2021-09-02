PTT, eski 5 yöneticisine 1,6 milyon TL tazminat ödedi

PTT, iki sene önce 1,2 milyar TL rekor zarar açıklarken, şirkete bağlı Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin 5 yöneticisine 1,6 milyon TL tazminat ödendi.

PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.'deki beş kişilik yönetici kadrosuna, brüt 2 milyon 408 bin TL, net 1 milyon 616 bin TL tazminat ödendi.

PTT’nin verilerine göre, PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapan İsmail Köse, ‘karşılıklı anlaşma’ ile görevinden ayrıldı. 2019’da Teknoloji Genel Müdürü olarak kurumda çalışan Köse’ye 291 bin 620 TL tazminat ödendi. Köse, PTT’deki görevinden ayrıldıktan sonra Havelsan’a Proje Yöneticisi oldu.

Şirketini PTT'ye sattı

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kurucusu olduğu SBS Savunma Sanayi isimli şirketin, PTT’de görev yaptığı sırada PTT tarafından satın alınması ile gündeme gelen Yusuf Kürşat Runcel’e ödenen tazminat da dikkat çekti. Runcel, PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş’den karşılıklı anlaşarak ayrıldıktan sonra 533 bin 791 TL net tazminat aldı.

PTT’nin yoğun olarak usulsüzlüklerle anıldığı 2019’da kurum kadrosunda Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Ferhat Şirin’e ödenen tazminat ise 263 bin TL oldu. Şirin ile birlikte eski PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Umut İlker Karataş’a da 263 bin TL tazminat ödendi. PTT iştiraki Bilgi Teknolojileri A.Ş’nin bir diğer eski genel müdür yardımcısı Erkan Eren’e ödenen tazminatın ise 265 bin 450 TL olduğu bildirildi.