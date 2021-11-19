PTT çalışanları: Ek gösterge herkese verilsin

PTT çalışanları Haber Sen’in çağrısıyla 3600 ek gösterge talebi için bir araya geldi.

Başta PTT emekçileri olmak üzere ayrım yapmaksızın bütün kamu emekçilerine 3600 ek gösterge hakkı verilmesi gerektiğini söyleyen Haber Sen Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Yaşar Polat “Haber Sen olarak 3600 ek gösterge hakkımızı alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

PTT Başmüdürlüğünde yapılan açıklamada konuşan Yaşar Polat, şunları kaydetti:

“24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanının emekçilere müjde olarak duyurduğu 3600 ek göstergenin polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerine verileceği vaat edildiğini” söyledi. Ekonomik krizin derinleştiğini, Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında sürekli değer kaybettiğini ve yüksek enflasyon ile birlikte ücretlerdeki erimenin emekçilerin alım gücünü düşürdüğünü belirten Polat,“Emekliğe hak kazanan kamu emekçileri ücretleri yarı yarıya düştüğünden emekliye ayrılamamaktadır. PTT emekçileri pandemi koşullarında büyük özveri ile çalışmaktadır. PTT posta dağıtım emekçileri bu süreçte halka hizmet götürmüş, kar, kış, yağmur, boran, çamur demeden, sağlığını hiçe sayarak, başta 65 yaş üzeri vatandaşların maaşları ile sosyal yardımlarını kapılarında teslim ederek büyük özveri ile dağıtı demi nedeniyle tüm kargo şirketlerinin dağıtım yapamadığı süreçte, PTT emekçileri, zor koşularda zaman mefhumu gözetmeksizin halkımıza hizmet sunmaya devam etmiştir.”

''Hakkımızı istiyoruz''

PTT gişe hizmetlerinin hiçbir gün kapanmadan halka hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyleyen Polat, şunları ekledi:

“Bankacılık hizmetleri, fatura ödemeleri, sosyal yardım ödemeleri, kargo posta ve mektup kabullerini yapmıştır. Bütün PTT emekçileri posta hizmetleri ve halkın haber alması için gerekli bütün çabayı ve özverili çalışmasını sürdürmüştür. PTT emekçileri bu özverili çalışmaya rağmen 3600 ek gösterge verilecek kamu emekçileri içerisinde sayılmamıştır. Buradan Cumhurbaşkanlığına ve TBMM’ne sesleniyoruz. Biz PTT emekçileri çalıştığımız süreçte gösterdiğimiz özverinin karşılığında emekli olunca da insanca yaşayabileceğimiz bir ücret talep ediyoruz. Savaşta, salgında, felaketlerde çalışma zorunluluğu yasa ile belirlenmiş PTT emekçisi olarak anamızın ak sütü kadar helal olan 3600 ek gösterge hakkımızı istiyoruz.”