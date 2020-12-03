PTT'den, "Muhatap Koronavirüs veya temaslı olsa da tebligatı imzalat" talimatı

PTT Genel Müdürlüğü tüm ülke illere 1 Aralık'ta gönderdiği “Koronavirüs tedbirleri kapsamında tebligat dağıtımı” başlıklı genelgede çalışan posta dağıtım çalışanlarına “Muhatap pozitif olsa da tebligatı imzalat” emri verdiği ortaya çıktı.

Tebligatı sosyal medya hesabından duyuran CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “Ey yetkili git pozitif hastaya kentin imzalat” diyerek, sendikaları göreve çağırdı. Pandemi sürecinde tebligat dağıtımının nasıl gerçekleştirileceği, pozitif ya da temaslı olması nedeniyle karantinaya alınan muhataba veya kapalı işyerlerinde tebliğ işlemlerinde nasıl bir yol izleneceği konularında tereddüt yaşandığı belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre; genelgede, hatalı işlemlerin önlenmesi ve tekdüzeliğin sağlanmasını teminen söz konusu süreçte yapılması gereken işlemlerin yeniden açıklaması ihtiyacın doğduğu belirtilerek şu uyarılarda bulunuldu:

“Adrese gidildiğinde muhatap (pozitif ya da temaslı olsun) karantinada olduğunu beyan ederse, imza karşılığında tebligatın muhataba teslim edilmesi, imtina edilmesi halinde durumun tebliğ mazbatasına açık ve anlaşılır bir şekilde şerh edilerek 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21 inci maddesinin uygulanması.

Adrese gidildiğinde muhatap adına tebligatı teslim alabilecek kişiler tarafından muhatabın koronavirüs teşhisiyle hastanede yattığı ya da farklı bir adreste karantinada olduğu beyan edilirse anılan Kanunun 20 inci maddesi çerçevesinde; bu beyanı veren şahsa tebligatın teslim edilmesi, imtina edilmesi halinde ise tebligatın mahalle muhtarına teslim edilerek muhatap adresine Tebligat Haber Kağıdının yapıştırılması.”

CHP’li vekilden tepki: Ey yetkili, git pozitif hastaya kendin imzalat!

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, genelgeyi “PTT posta memuru kardeşlerimize ‘Muhatap pozitif de olsa tebligatı imzalat' diyor. Ey yetkili, git pozitif hastaya kendin imzalat! Saçmalamayın posta memurlarının ve ailelerinim yaşamlarını riske atmayın. Sendikalar da uyumayın' paylaşımı ile sosyal medya hesabından duyurdu.

Antmen konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Çok ciddi bir salgın dönemi yaşıyoruz. PTT çalışanları evlerimizde işyerlerimize resmi dairelere her gün geliyorlar gidiyorlar. Bu salgın sürecinde özellikle PTT yönetiminin pozitif hastalardan da imza alın demesi iki anlamda ciddi sıkıntılar yaratır. Hem posta memuru arkadaşımızın teması olur ve virüs kapma riski doğar. Bu hem kendisi için hem ailesi için hem de dolaştığı her yerde tehlike yaratır. Bir de ayrıca hasta kişinin, süre başladığı için, yasal haklarını kullanmasında sıkıntı yaratır. Bu nedenle yapılması gereken iş ya tebligatın bekletilmesi ya da muhatabın pozitif olması nedeniyle tebligatın iadesinden ibarettir.”