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PTT, Demirtaş'a tazminat ödeyecek

PTT, Demirtaş'ın Uluslararası İşkenceyi Önleme Komitesi’ne gönderdiği mektubu kaybettiğini açıkladı

06 Nisan 2017 17:42

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT), HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Uluslararası İşkenceyi Önleme Komitesi'ne gönderdiği mektubun akıbbetinin tespit edilemediğini açıkladı. Kurum, APS ile gönderilen mektubun kaybolması nedeniyle Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'a tazminat ödeyeceğini bildirdi.

Demirtaş, Edirne Cezaevi’nden, 15 Aralık 2016 tarihinde Uluslararası İşkenceyi Önleme Komitesi’ne (CPT) APS yoluyla bir mektup göndermişti. CPT'ye ulaşmayan mektupta Demirtaş, Kandıra ve Silivri cezaevlerindeki HDP milletvekillerinin tabi tutulduğu muameleyi anlatmıştı.

Bunun üzerine yapılan girişimler sonucunda, PTT Edirne Baş Müdürlüğü, mektubun akıbetinin tespit edilemediğini resmi bir yazıyla bildirdi.

PTT’nin Demirtaş’a gönderdiği yazı şöyle:

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Selahattin DemirtaşPTTUluslararası İşkenceyi Önleme Komitesi

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