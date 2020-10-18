PTT çalışanları: Maaşlarımız eksik ve geç yatıyor, rapor alandan 132 lira kesiliyor, sesimizi çıkarınca kovulmakla tehdit ediliyoruz

Posta ve Telgraf Teşkilatı’nda (PTT) çalışan taşeron işçiler, yeni tip Koronavirüs salgınıyla beraber kargo sayılarının artmasına karşın maaşlarını eksik ve geç aldıklarını söylüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, PTT’de sözleşmeli olarak çalışan bir işçi, pandemiyle birlikte yaya kuryecilerin iş yükünün arttığını vurgulayarak “Çocuğumu aç bırakmamak için dayanmaya çalışıyorum. Bir günlüğüne rapor aldığımızda da ekip arkadaşlarımız onun işini yapıyor. Ama şirket, rapor alan kişinin maaşından 132 TL’yi kesip haksız kazanç elde ediyor. Bu zor şartlara katlanıp çalışmaya devam ederken bir de maaşlarımız eksik ve geç yatırılıyor. Sesimizi çıkardığımızda ise işten tazminatsız atılmakla tehdit ediliyoruz” diye konuştu.

"Ödümüz kopuyor"

Sözleşmeli kuryesi olarak çalışan biri, herhangi bir posta kaybettiğinde maaşından 250-300 TL kesildiğini belirterek, “Bu parayı çoğu zaman kendi aramızda hallediyoruz. Herkes gücü yettiğince ortaya para koruyor. Eğer kadrolu kargocu posta kaybederse onun maaşından 25 ila 30 TL arasında para kesiliyor. Eşit şartlarda adaletli bir şekilde çalışmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.