PTT AŞ’nin hesaplarının incelendiği TBMM KİT Komisyonu’nda “üst düzey pazarlığı” itirafı: İkna ettiğimizi düşünmüştük

PTT AŞ’nin hesaplarının incelendiği TBMM KİT Komisyonu’nda Sayıştay temsilcisi, kurumun iştirakleri ile yaptığı sözleşmeleri eleştirdi. Bu çıkışı beklemeyen PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten farkında olmadan itirafta bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, toplantıda Sayıştay, PTT’nin iştirakleri ile yaptığı mal ve hizmet alımı işlerinde “sözleşme fiyatlarının piyasadaki emsallerine uygun olarak belirlenerek vergi mevzuatından doğabilecek cezaların önüne geçilmesini” önerdi. PTT Genel Müdürü Gülten, Sayıştay’ın önerisine yanıt olarak “Bizim iştiraklerimizle piyasa şartlarının dışında bir alımımız yok, belirlenen şartlarda aynı dönemde başkalarıyla yaptığımız sözleşmelerin de uygun örneklerini verdik” dedi.

Sayıştay temsilcisinden iki örnek

Sonrasında söz alan Sayıştay temsilcisi öneriyi neden getirdiklerini iki örnekle açıkladı. Sayıştay temsilcisi, PTT AŞ ile PTTEM AŞ arasında PTT AŞ’ye ait olan PttAVM.com adlı siteden yapılan ürün satışlarının kargo taşımacılığında diğer firmalarla yapılan sözleşmelerden daha düşük taşıma bedeli belirlendiğine dikkat çekti. İkinci örnek olarak da PTT AŞ’nin, bankalarla yaptığı HGS etiket satış ve bakiye yükleme sözleşmelerinde bankaların katkı payı ödediklerine işaret etti. Bankalar haricinde diğer istasyonların da HGS bakiye yükleme işi için PTT’ye teminat mektubu yatırdıklarını belirten Sayıştay temsilcisi, buna karşın HGS bakiye yüklemesi yapan PTTEM AŞ’den katkı bedeli de teminat da alınmadığına dikkat çekti.

"Doğrusu ikna ettiğimizi düşünmüştük"

Söz alan Hakan Gülten ise şunları söyledi:

“Tabii, biz bu tartışmanın buraya taşınmaması için öncesinde Sayıştay Grup Başkanımızın da olduğu, uzun saatler süren bir toplantı yaptık. Orada da bu konuda izahatlarımızı yaptığımızda o masadan bu konuda ikna olduklarını duyarak kalktık ama tabii şu anda duyduklarımız bambaşka ifadeler. Bilmiyorum, Tülin Hanım (Sayıştay temsilcisi) belki bunu düzeltecektir, yanlış anlaşılma olabilir. Burada bir şey var... Çünkü en üst düzeyde tüm denetçilerimizin de olduğu bir toplantı yaptık; o masada da biz bunu anlattık ve doğrusu ikna ettiğimizi düşünmüştük ama demek ki göreceğiz.”