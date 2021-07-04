PTT, 4 milyon TL'ye Ankara'da bina kiraladı

PTT, Ankara'da 4 milyon TL'ye bina kiraladı. Varlık fonuna devredildikten sonra PTT, son iki yılda iki milyar TL zarar etti.

PTT, Ankara'da 4 milyon liraya, bina kiraladı. Yıllık 4 milyon lira kira fazla gelince, binanın bodrumu ile 2 katı başka bir firmaya yıllık 900 bin liraya kiralandı. Böylelikle PTT'nin yıllık kira masrafı KDV hariç yaklaşık 3 milyon liraya düştü. PTT, KİT'ler içinde en çok zarar eden kurumlardan biri oldu. 2018'de 216 milyon lira kârı olan PTT, 2019'da 1 milyar 218 milyon, 2020'de ise 741 milyon lira zarar etti.

PTT'nin ülke genelinde 1071 binası var

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, ülke genelinde toplam 1071 binası bulunan PTT, Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'nde bina kiraladı. 2016'da, KDV hariç aylık 195 bin liraya kiralanan binanın 2021'deki kirası ise, yine KDV hariç tam 334 bin 990 lira oldu. PTT'nin kiralık binasının devlete maliyeti, yıllık, KDV hariç, 4 milyon lirayı geçti. Bu miktar fazla gelince binanın iki katı ile bodrumu başka bir şirkete aylık 75 bin liraya kiraya verildi. Aylık 334 bin 990 liralık kira da 259 bin 990 liraya düştü.

"PTT'yi özelleştirme kıskacına sokmak istiyorlar"

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, “Zarar, PTT'nin kasasına bağlanan hortumlardan kaynaklanıyor. Mülkiyeti PTT'nin ait olan ve güncel değeri 5.5 milyar liraya ulaşan 1.071 adet binası var ama milyonlar harcayıp bina kiralıyor. Kurumu sistematik olarak batırıp, özelleştirme kıskacına sokmak istiyorlar” dedi.