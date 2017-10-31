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Spor

PSV'nin oyuncu izleme antrenörü Altınordu'ya sunum yaptı

''PSV'yi anlatmak için değil, Altınordu'yu daha yakından tanımak için geldim''

31 Ekim 2017 14:58

Hollanda'nın altyapısıyla ünlü kulüplerinden PSV Eindhoven'ın baş scoutu (oyuncu izleme antrenörü) Roland Vroomans, İzmir'e gelerek Altınordu'nun altyapı antrenörlerine sunum yaptı.

PSV Eindhoven'ın altyapı sistemi hakkında detaylı bilgiler aktaran Vroomans, oyuncu izleme biriminin amaçları, izlediği yol ve politikanın yanı sıra kulübün bu sisteme bakış açısı ve organizasyon yapısını anlattı.

U16 Bölgesel Gelişim Ligi'nde oynanan Altınordu-Denizlispor maçını da izleyen Vromans, "İzlediğim turnuvalara katılan Altınordu takımlarıyla ilgili Başkan Seyit Mehmet Özkan'a daha önce raporlar vermiştim. Buradaki tüm oyuncuları dikkatli bir gözle yakından takip ediyoruz. Altınordulu oyuncuların kariyerindeki bir sonraki adımın PSV Eindhoven olması ilgi çekici bir iş birliği yaratacaktır. İzmir'e sadece PSV'yi anlatmak için değil, Altınordu'yu da daha yakından tanımak için geldim. Altınordu tesisleri ve organizasyon yapısı ile bu iş birliğini uzun yıllar sürdürecek standartlara sahip" dedi.

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