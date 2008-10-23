PSV, Marsiya'ya acımadı





Efsane olduğu Eindhoven kentine giden eski G.Saraylı Marsilya teknik direktörü Eric Gerets Hollanda'dan puansız döndü. Koevermans attığı 2 golle yıldızlaştı.







Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda PSV Eindhoven deplasmanına giden Marsilya uzun süre beraberlikle götürdüğü maçı 72.dakikada rakibine teslim etti.



Bu sezon kötü bir performans sergileyen PSV Eindhoven deplasmanında en azından 1 puan alması beklenen Marsilya, Koevermans'tan yediği golleri çıkaramadı ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.



Bu skorla Marsilya yine puanla tanışamazken PSV Eindhoven gruptaki ilk galibiyetini alarak rahat bir nefes aldı ve puanını 3'e çıkardı.

