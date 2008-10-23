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Spor

PSV, Marsiya'ya acımadı

Efsane olduğu Eindhoven kentine giden eski G.Saraylı Marsilya teknik direktörü Eric Gerets Hollanda'dan puansız döndü. Koevermans attığı 2 golle yıldızlaştı.

23 Ekim 2008 03:00



Efsane olduğu Eindhoven kentine giden eski G.Saraylı Marsilya teknik direktörü Eric Gerets Hollanda'dan puansız döndü. Koevermans attığı 2 golle yıldızlaştı.



Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda PSV Eindhoven deplasmanına giden Marsilya uzun süre beraberlikle götürdüğü maçı 72.dakikada rakibine teslim etti.

Bu sezon kötü bir performans sergileyen PSV Eindhoven deplasmanında en azından 1 puan alması beklenen Marsilya, Koevermans'tan yediği golleri çıkaramadı ve karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu skorla Marsilya yine puanla tanışamazken PSV Eindhoven gruptaki ilk galibiyetini alarak rahat bir nefes aldı ve puanını 3'e çıkardı.

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