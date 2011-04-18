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PSV LİDERLİĞİ GERİ ALDI   LAHEY (A.A)

18 Nisan 2011 15:16

-PSV LİDERLİĞİ GERİ ALDI   LAHEY (A.A) - 18.04.2011 - Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) liderlik bir kez daha el değiştirdi. İki hafta önce PSV'yi yenerek liderlik koltuğuna oturan Twente, yaşadığı puan kayıplarından sonra zirveyi PSV'ye kaptırdı. PSV, Heracles Almelo engelini kötü oynamasına rağmen 2-0'la geçerken, Twente De Graafscaap deplasmanında iki puan bıraktı. Şampiyonluk yarışında derin ve sessiz bir şekilde yol alan Ajax ise NEC Nijmegen'ı 2-1 yenerek liderle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.  Geçen hafta Roda JC deplasmanında iki puan bırakan Twente, 31. haftayı da kayıpla kapattı. Yıldız oyuncusu Theo Janssen'den mahrum De Grafschaap deplasmanına giden lider, 1 puanı zor aldı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip De Graafschaap, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince devre 0-0 sona erdi. İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Twente, aradığı gole 72. dakikada Denny Landzaat ile kavuştu. De Graafschaap buna 89. dakika da Rogier Meijer'ın golüyle cevap verdi ve maç 1-1 sona erdi.  Avrupa Ligi'nden elendikten sonra tüm gücüyle lige asılan PSV, Heracles Almelo deplasmanında kötü oynamasına rağmen maçı kazanmasını bildi. İlk yarıda tutuk bir oyun sergileyen Eindhoven temsilcisi, 25. dakikada Balazs Dzsudzsak'ın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Heracles Almelo, Mark Jan Fledderus'un 46. dakika kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kalmasına rağmen ikinci yarıda üst üste pozisyonlar yakaladı. Ancak kalesinde adeta devleşen Andreas Isaksson'un müthiş kurtarışları gole izin vermedi. Isaksson'un bir de penaltı kurtardığı maçta PSV'yi rahatlatan gol, 90. dakikada Marus Berg'den geldi ve Eindhoven ekibi maçı 2-0 kazandı. Rakiplerinin son haftalardaki puan kayıplarından sonra şampiyonluk yarışına ortak olan Ajax ise Nijmegen deplasmanında 3 puanı 2-1'lik galibiyetle aldı. İlk yarıda önemli bir varlık gösteremeyen Ajax, 4. dakikada Lasse Schone'nin ayağından yediği golle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra ataklarını iyice arttıran NEC Nijmegen, peş peşe yakaladığı net pozisyonları değerlendiremeyince devre bu skorla tamamlandı. Ajax ikinci yarıya daha hızlı başladı ve 46. dakikada Miralem Sulejmani ile beraberliği yakaladı. Başkent Amsterdam ekibi 66. dakikada Toby Alderweireld ile 2-1 öne geçti ve maç bu skorla sonuçlandı.      Eredivisie'nin 31. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:   sc Heerenveen-FC Utrecht........:3-0 Vitesse-FC Groningen............:2-1 Roda JC Kerkrade-VVV-Venlo......:5-2 NAC Breda-Excelsior.............:1-2 AZ Alkmar-ADO Den Haag..........:3-1 NEC Nijmegen-Ajax...............:1-2 De Graafschap-FC Twente.........:1-1 Heracles Almelo-PSV.............:0-2 Feyenoord-Willem II.............:6-1   -PUAN DURUMU-  /*  TAKIMLAR            O   G    B    M    A    Y    P --------------------------------------------------- 1 PSV              31   19   8    4    76   30   65 2 Twente           31   19   8    4    58   30   65 3 Ajax             31   19   7    5    63   27   64 4 AZ Alkmaar       31   16   8    7    48   36   56 5 ADO Den Haag     31   16   6    9    60   46   54 6 Roda JC Kerkrade 31   13   12   6    60   44   51 7 Groningen        31   15   5    11   58   49   50 8 FC Utrecht       31   11   8    12   45   45   41 9 Heracles Almelo  31   11   7    13   58   55   40 10 Feyenoord       31   11   7    13   47   49   40 11 Heerenveen      31   10   9    12   57   50   39 12 NEC Nijmegen    31   9    12   10   50   52   39 13 NAC Breda       31   11   5    15   41   53   38 14 Vitesse         31   9    8    14   38   51   35 15 De Graafschap   31   8    11   12   29   49   35 16 Excelsior       31   8    5    18   37   60   29 17 VVV Venlo       31   5    2    24   29   71   17 18 Willem II       31   2    6    23   35   92   12 */   -GOL KRALLIĞI-   Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde NEC Nijmgen'den Björn Vleminckx, 29 maçta attığı 19 golle gol krallığı yarışında ilk sıradaki yerini koruyor. Vleminckx'i 18'er golle ADO Den Haag'tan Dmitri Bulykin ve Roda JC Kerkrade'den Mads Junker takip ediyor. PSV'li Balazs Dzsudzsak ise 16 golle üçüncü sırada.   -EREDİVİSİE'DE 32. HAFTA PROGRAMI-   22 Nisan Cuma: ADO Den Haag–FC Twente 23 Nisan Cumartesi: Willem II–AZ Alkmar, Roda JC Kerkrade–NAC Breda, Heracles Almelo–De Graafschap, VVV-Venlo–sc Heerenveen 24 Nisan Pazar: FC Utrecht–Vitesse, Ajax-Excelsior, Feyenoord–PSV, FC Groningen–NEC Nijmegen

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