PSV, Bruma için yaptığı teklifi yükseltti

Hollandalı futbol kulübü PSV Eindhoven, Galatasaray'a Bruma için yaptığı 4,5 milyonluk teklifi 6 milyon Euro'ya (Yaklaşık 19 milyon TL) çıkardı ve transfer teklifinde ısrarlı olacağını gösterdi. Sarı-kırmızılılar ise tekliği reddetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, yöneticilerle yaptığı görüşmede, Bruma'nın yaşının çok genç olduğuna vurgu yaparak, hâlâ çok gelişme gösterecek bir oyuncu olduğuna dikkati çekti.

Hollandalı teknik adam, Bruma'nın 1-2 yıl sonra çok daha yüksek rakamlara satılabileceğini belirtti.



