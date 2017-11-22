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Psikolojik tedavi gören genç evini yakıp kaçtı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA’da psikolojik tedavi gören 27 yaşındaki Suat E

22 Kasım 2017 04:09

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA’da psikolojik tedavi gören 27 yaşındaki Suat E. yalnız yaşadığı evde yangın çıkarıp, kayıplara karıştı.
Merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi Kurubaş Sokak’ta oturan ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 25 yaşındaki Suat E., saat 23.00 sıralarında iddiaya göre yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. Evden dumanlar yükselmesi üzerine komşuları durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırıp içeriye girerek yangını söndürdü. Evde yapılan aramada Suat E.’nin evi yaktıktan sonra kaçtığı belirlendi. Mahalle sakinleri psikolojik tedavi gören Suat E.’nin zaman zaman evini yaktığını öne sünrdüler. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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