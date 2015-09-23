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Psikolojik sorunları olan baba 2 günlük bebeğini üst geçitten atarak öldürdü!

İddiaya göre baba, 2 günlük bebeğini eşinin felç geçirmesine neden olduğu gerekçesiyle üst geçitten attı

23 Eylül 2015 20:01

Beşiktaş'ta Seyfi E. isimli piskolojik sorunları olan bir baba, 2 günlük bebeğini iddiaya göre doğumu sırasında eşinin felç geçirmesine sebep gördüğü için Palangalar caddesinden bulunan üst geçitten aşağıya atarak öldürdü.

Radikal'de yer alan habere göre, olay saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Palangalar Caddesi'nde meydana geldi.

Seyfi E., 2 gün önce doğan kızını annesi uyuduğu sırada yanına alarak Palangalar caddesinden bulunan üst geçide geldi. Seyfi E. bebeğini üst geçitten aşağıya attı. Yaklaşık 15 metreden Boğaziçi köprüsü bağlantı yoluna düşen küçük bebek hayatını kaybetti. Çevredekiler olaya tepki gösterirken Seyfi E. gözaltına alındı.  Psikolojik sorunları olduğu kaydedilen Seyfi E.'nin küçük bebeğini doğum sırasında eşinin felç geçirmesine sebep gördüğü için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. 

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