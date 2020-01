Psikolojik harekat eğitimi alan gazeteciler kim?

Raporda Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin psikolojik harekata ilişkin görevleri başlığı altında çarpıcı tespitler yer alıyor.

Psikolojik harekat (PH), genel olarak, insanların duygu ve düşüncelerinin etkilenmesi için yürütülen her türlü faaliyet olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin psikolojik harekat olgusu ile tanışması ise 1952 yılında NATO'ya girilmesi ve ABD ordusu ile yakın ilişkiye girilmesi ile başlıyor.

Raporda, Türkiye'nin ABD ile yakınlaşması "Türkiye, 1952 yılında NATO’ya girişinden itibaren, sadece siyasi alanda değil, askeri alanda da ABD eksenli unsurların etkisi altında kalmıştır. Özellikle, 1960 askeri darbesinden sonra, Türkiye’de Silahlı Kuvvetler, her alanda (silah, mühimmat, örgütlenme, eğitim, kılık-kıyafet vs.) Amerikan menşeili unsurlardan önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu durumun bir yansıması olarak, Türkiye, diğer alanlarda olduğu gibi, ABD menşeili “psikolojik harp/psikolojik harekat” kavramıyla da ilk kez bu yıllarda tanış(tırıl)mıştır.

Bu amaçla, ilk iş olarak, ABD Ordusu tarafından, ABD’nin milli menfaatleri doğrultusunda yürütülecek Psikolojik Harp (Psychological Warfare) ve Psikolojik Harekat (Psychological Operations-PSYOP) faaliyetleri alanındaki mevcut kaynak kitaplarının, 1960’lı yıllarda, birebir Türkçeye tercüme edilmesi ve birliklerde kaynak kitap olarak okutulmasıyla işe başlanmıştır. Tercüme edilen bu kitaplar , Türkiye’de Silahlı Kuvvetler bünyesinde hemen her birlikte subayından erine kadar her seviyede kaynak kitap olarak kullanılmış; bu alanda eğitici ve yönetici personel yetiştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim kursları düzenlenmeye başlanmıştır. Bu eğitimlerle, Psikolojik Harekat (PH) faaliyetlerinde görevlendirilecek Er’den, Komutana kadar her bir rütbedeki askere, psikolojik harbin tanımı, türleri, ayaklanmaya karşı koyma eğitimi gibi konularda bilgi verilmiştir. " sözleri ile anlatılıyor.

Bu bölümün dipnotunda ise, TRT yöneticileri ve bazı basın mensuplarının da psikoloij harekat eğitimi gördüğü ifade ediliyor. Dipnotta, "Bu eğitim; 1990’li yıllarda Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Psikolojik Harekat Dairesi Başkanlığının Ankara Kirazlıdere’deki tesislerinde, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına mensup çok sayıda subaya 2-3 aylık kurslar dahilinde verilmiştir. Bu kurslardan bazılarına, başta TRT olmak üzere, kamu kurumlarında çalışan ve psikolojik harekat faaliyetlerinde görev alan üst düzey personel ile bazı basın mensuplarının katıldığı öne sürülmüştür. Genelkurmay bünyesindeki adıgeçen Daire, çeşitli sebeplerle, 2000‘li yıllarda kapatılmıştır. " bilgisine yer veriliyor.

Raporun 28 Şubat'ı anlatan bölümünde ise "1984-2003 yılları arasında, MGK Genel Sekreterliği bünyesindeki Toplumla İlişkiler Başkanlığınca, Kanun’dan ve Yönetmelikten alınan yetkiye dayanılarak, yurt içi ve yurt dışına yönelik çok sayıda Psikolojik Harekat Planı ve bunlara bağlı Faaliyet Programları hazırlanmış ve uygulanmıştır. Bu Planlar öncelikle ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlara koordineli olarak hazırlanmış, ardından MGK toplantılarında gündeme getirilerek Başbakanların onayını müteakip; ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlara çeşitli görevler vermiştir. Bu faaliyetler kapsamında başta TRT olmak üzere, kamuya ait basın-yayın kuruluşlarına pek çok görev verilmiştir. Sözkonusu faaliyetler özellikle 28 Şubat döneminde yoğunluk kazanmıştır. " bilgisi veriliyor.