-Psikolojik bozukluğa sıtma virüsü VİYANA (A.A) - 06.02.2012 - Avusturya'da 1960'larda "psikolojik bozukluk" tanısı konmuş bakımevinde kalan çocuklara tedavi amacıyla bilinçli olarak sıtma virüsü enjekte edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Avusturya'daki ORF televiyonuna konuşan bir kişi, 1964 yılında 16 yaşındayken bir çocuk bakımevinde kaldığı sıralarda Viyana Üniversitesi Kliniğinde kendisine "psikopati" teşhisi konulmasının ardından sıtma virüsü enjekte edildiğini söyledi. Sıtma virüsünün kendisine verilmesinin ardından 2 hafta boyunca yüksek ateşle boğuştuğunu anlatan bu kişi, daha sonra da yıllarca aralıklarla gelen ateş ve titreme nöbetleri geçirdiğini belirtti. ORF televizyonunda yeralan bu haberin ardından televizyonu arayan ikinci bir şahıs da kendi başına gelen benzeri bir olayı anlattı. ORF televizyonunun haberinde programa katılarak bilgi veren şahısların adları açıklanmadı. Televizyon kanalı tarafından görüşüne başvurulan Viyana Üniversitesi Kliniği'nde 1960'larda psikiyatr olarak çalışan Bernd Kuefferle de psikolojik bozukluğu bulunan kişilere bilinçli olarak sıtma virüsü enjekte edildiğini doğruladı. Televizyonda çıkan haberler üzerine harekete geçen kısa adı AKH olan Tam Teşekküllü Viyana Hastanesi ile Viyana Üniversitesi Kliniği yetkilileri, konu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.