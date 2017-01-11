Psikolog Alper Engeler'i öldüren zanlı tutuklandı

Kadıköy Moda’da Alper Engeler isimli psikolog, kedi evi yapmak istediği için bir komşusu tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı hâkimlik tarafından tutuklandı.

İddiaya göre, 49 yaşındaki psikolog Alper Engeler oturduğu apartmanın yakınlarındaki Ağabey Sokak'taki kaldırıma tahtadan kedi evi kurarken bir komşusu ile tartışmaya başladı. Sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Engeler tartıştığı şahıs tarafından bıçaklandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Engeler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Katilin ifadesi

Katil zanlısı H.E, hâkimlik sorgusunda, Alper Engeler'i önceden biraz tanıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben terzi dükkanının karşısında yatar kalkarım. Alper gece yarısı kapıya doğru tekme attı, kapıyı yumrukladı. Uyandım. Bu sırada terzinin kepenklerine zıpkınla atış yapıyordu. Dışarı çıktığımda kimse yoktu. Sonradan aşağıya geldiğini gördüm. 'Sen miydin kapıya vuran?' dedim. Bana küfretti. 'Evet ben vurdum' dedi. Montundan zıpkını çıkardığını gördüm. Ben de 2 metre yakınımda olan bıçağı aldım. Bana zıpkınla ateş edecek sandım. Uyku sersemliğimin etkisiyle ve uzaklaşsın diye bıçağı salladım. İkimiz birlikte yere düştük. Şahıs alkollüydü. Bıçakta ya da şahısta kan görmedim."