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Psikiyatri hastası, hastane odasında ölü bulundu

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin psikiyatri servisinde tedavi gören Sabri Aydın (50), hastane odasında ölü bulundu

17 Şubat 2018 17:26

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nin psikiyatri servisinde tedavi gören Sabri Aydın (50), hastane odasında ölü bulundu.
Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi psikiyatri servisinde 6 gündür tedavi gören Sabri Aydın\'ın doktoru, günlük kontrollerini gerçekleştirmek üzere bugün sabah odasına girdi. Sabri Aydın\'ı yatağında hareketsiz bulan doktoru, diğer sağlık çalışanlarına bildirdi. Yapılan kontrollerde Sabri Aydın\'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sabri Aydın\'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

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