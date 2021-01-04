Psikiyatr Cumhur Boratav: Pandemi süreci çocuklar ve gençlerin beyin gelişimini olumsuz etkiliyor

Psikiyatr Cumhur Boratav, pandemi sürecinin çocuklar ve gençlerin beyin gelişimini olumsuz etkilediği uyarısında bulundu. Boratav, çocuklar ve gençlerin sosyalleşmesinin şart olduğunu vurgularken, “Bu nasıl iş, dövüş sporu kursları açık, okullar kapalı” diye sordu.

Gazeteci Semra Topçu’nun Youtube kanalında Covid-19 pandemisinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkisini değerlendiren Cumhur Boratav, “En çok çocuklar ve gençler için üzülüyorum. Çünkü metabolizmaları hızlı ve genetik olarak da henüz daha sosyalleşmenin ve sosyalleşerek bir şekilde kendini tanımanın ve beyinlerini geliştirmenin tam çağındalar, oysa bu evin içinde sağlanamaz" diye konuştu.

"Dışardaki görsel uyaran ne kadar bolsa beyin gelişimi o kadardır" diyen Boratav, "Yani ne kadar ders çalışırsa değil, dışardaki uyaran ne kadar fazla olursa beynin sinaptik zenginliği dediğimiz, beyin hücreleri arasındaki bağlantı zenginliği o kadar fazla oluyor. Bir çocuğun ya da bir gencin ihtiyacı sosyal aynada kendisini görmektir. Şimdi kiminle görüyor kendisini? En az gereksinim duyduğu anne babayla görüyor. Özellikle 13-15 yaşlarında en az gereksinim duyduğu anne babayla ‘aynalanıyor’. Üstelik bu nasıl bir iletişim, ‘Onu yapma bunu yapma, bilgisayar başında derse otur, ödevini yaptın mı?’ Ne yazık ki, 20 yaş altı da evlerin içine gönderildiği için bu durum gelecek kuşağı nasıl biçimliyor daha sonra anlayacağız. Bu kuşaklara yazık oluyor" ifadelerini kullandı.

"Bilgisayar oyunları yetmez"

Psikiyatr Cumhur Boratav, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arkadaşlarıyla sosyalleşmese bile parkta bir oyun bahçesi içerisinde olsun istiyoruz. Çünkü orda beyin tek bir algoritma içerisinde uyarılırken, öteki tarafta görsel bir zenginlik ve devinim içerisinde oluyor. Bu da beyin gelişimini daha olumlu etkiliyor. Bilgisayar ve telefon oyunlarından daha faydalı yani. Bu ispatlanmış bir bilgi.”

"Etkileşim olmadan bir şey öğretmek pek mümkün değildir"

“Çocuklar-gençler bir sanal ortamın içerisinde eğitim görmeye çalışıyor. Oysa ilkokul, ortaokul, lise öğretimdir ve etkileşim olmadan bir şey öğretmek pek mümkün değildir. Pek de mümkün olmuyor zaten de… Bu arada çocuklar virüs nedeniyle okula gidemezken, evde kalmak mecburiyetindeyken dövüş sanatları gibi kurslar sürüyor... Gençleri nasıl oyalayacağız, evlerde dersleri nasıl görecekler…”

"MEB müfredat yenilemeli"

“Milli Eğitim Bakanlığı seçmeli dersler yerine yeni bir müfredat oluşturabilir, dört saat ders dört saat hava alırlar çocuklar gibi düzenlemeler yapılabilir. Geçici bir yaklaşım değil de bu süreci planlayan bir yaklaşıma ihtiyaç var. Sonuçta asemtomatik geçirseniz bile on yıl sonra vücudumuzda ne olacağını daha henüz bilmiyoruz. O yüzden risk olduğu sürece kendimizi korumamız gerekiyor.”