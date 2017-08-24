PSG'ye deneyimli kaleci takviyesi

Yaz transfer döneminde Neymar, Dani Alves ve Yuri Berchiche ile kadrosunu güçlendiren Fransız ekip Paris Saint-Germain, Napoli'nin 35 yaşındaki deneyimli kalecisi Pepe Reina'yı kadrosuna katmak istiyor. Kalesini Kevin Trapp ve Areola ile koruyan ve 3 kulvarda yarışan Paris temsilcisi, kalesini Reina gibi deneyimli ve her zaman güvenebileceği bir isimle sağlama almanın peşinde.

PSG, Napoli’de forma giyen Reina için 7 milyon Euro’luk teklif yaptı. Oyuncuya da yıllık 3.5 milyon Euro veren PSG, İtalyan ekibinin cevabını bekliyor.

35 yaşındaki Reina’nın da yüksek ücret nedeniyle gitmek istemesi transfer için PSG’nin elini rahatlatırken, Napoli’nin transfer döneminin bitimine az bir süre kala takviye yapması bekleniyor.