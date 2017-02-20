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Spor

PSG'ye 4-0 yenilen Barcelona'da Luis Enrique'nin geleceği tartışılıyor

Enrique'nin yerine Sevilla'yı çalıştıran teknik direktör Jorge Sampaoli'nin getirilebileceği konuşuluyor

20 Şubat 2017 19:35

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilmesinin ardından eleştiri oklarının yöneltildiği Luis Enrique'nin geleceği tartışılmaya başlandı.

Katalan ekibinde üçüncü sezonunu geçiren Luis Enrique'nin takım içindeki otoritesini kaybettiğini savunan bazı futbol yorumcuları, son Leganes maçında taraftarların Andre Gomes başta olmak üzere bazı oyuncuları ve İspanyol teknik adamı ıslıkladığına dikkati çekti.

Barcelona’nın, Enrique'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini halen yenilemediğini hatırlatan İspanyol gazeteleri, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Mart'ta oynanacak rövanş maçında PSG'yi eleyecek tarihi bir skor alınmaması halinde Luis Enrique'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını ileri sürdü. La Vanguardia gibi bazı Katalan gazeteleri ise şimdiden internet sitelerinde "Luis Enrique gitsin mi, kalsın mı?" diye taraftar anketi yapmaya başladı.

Bu arada İspanyol basını, Luis Enrique'nin sezon sonunda ayrılması durumunda yerine geçebilecek en güçlü adayın şu anda Sevilla'yı çalıştıran Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli olduğunu yazdı.

Basın toplantılarında Barcelona ile ilgili sorulara da maruz kalan Sampaoli ise "Yarın ne olacağını kimse bilemez." diyerek tekliflere açık kapı bıraktı.

İngiliz spor gazeteleri de Sampaoli dışında Barcelona'nın diğer teknik direktör adaylarının Liverpool'un başındaki Alman Jürgen Klopp ve Tottenham'ı çalıştıran Arjantinli Mauricio Pochettinoolabileceğini öne sürdü.

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barcelonapsgLuis EnriqueJorge Sampaoli

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