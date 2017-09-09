PSG'nin yıldızları, Metz'e gol olup yağdı!

Fransa Ligue 1'in 5'inci haftasında Paris Saint-Germain, Metz deplasmanından Edinson Cavani (2), Kylian Mbappe, Neymar ve Lucas Moura'nın golleriyle 5-1 galip ayrıldı. Ev sahibi Metz'in tek golünü Emmanuel Riviere kaydetti.

PSG adına gol perdesi 31'inci dakikada açıldı. Brezilyalı Neymar, eski takımı Barcelona'dan alışık olduğumuz paslarından birini ceza sahası içine gönderdi. Kaleciyi ve tüm savunmayı afallatan pasın ardından Cavani topu ağlara gönderdi ancak öyle bir pastı ki, Mbappe ve Cavani birlikte topa vurarak dahi gol atabilirlerdi.

İlk yarıda eşitlik bozulmadı

Ev sahibi Metz, yenilen gole iyi bir refleks gösterdi. 37'nci dakikada Emmanuel Riviere, dağılmış durumda olan PSG savunmasının arkasına sarktı, Mathieu Dossevi'nin ortasında boş kalan Riviere, kolayca topu ağlara gönderdi: 1-1.

İlk yarı, Cavani ve Riviere'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Metz 10 kişi; Mbappe sahnede!

56'ncı dakikada Assou-Ekotto, Kylian Mbappe'ye orta alanda yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Metz'i 10 kişi bıraktı. 59'da kırmızı karta sebebiyet veren yeni transfer Mbappe, takımı tekrar öne geçiren golü attı. Ceza sahası yayında oluşan karambolde topla buluşan Fransız golcü, düzgün bir vuruşla tabelayı değiştirdi: 1-2.

İlk golde müthiş bir asist yapan Neymar, 69'da tekrar sahneye çıktı. 222 milyon Euro'luk bonservis bedelinin kendisi üzerinde hiçbir etki yaratmadığını kanıtlamak istercesine oynayan Brezilyalı yıldız, ceza sahası dışından klas bir plase ile farkı ikiye çıkaran golü attı: 1-3.

PSG, fişi çekti

İlk golün sahibi Edinson Cavani, 75'nci dakikada PSG'nin güzel organizasyonu sonucunda ikinci golü de buldu. Son olarak Mbappe'nin ayağından çıkan topu değerlendiren Uruguaylı golcü, Metz'in 'fişini çeken' golü attı: 1-4.

87'nci dakikada Lucas Moura, 10 kişi kalan ve dağılan Metz savunmasının konsantrasyon eksikliğinden yararlanarak maçın skorunu belirleyen golü attı: 1-5.