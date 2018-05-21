PSG'nin yeni teknik direktörü Tuchel: Oyun felsefemi anlatmak kolay; atak, atak ve atak

Geçtiğimiz hafta Paris St Germain ile iki yıllık sözleşme imzalayan Thomas Tuchel, düzenlenen imza töreniyle fransız basının karşısına çıktı.

"Oyun felsefemi anlatmak benim için çok kolay. Atak, atak ve atak" sözleriyle sürekli hücum düşünen bir takım yaratmayı arzuladığını belirten Alman teknik adam, Manchester City gibi oynamaları gerektiği hakkındaki yorumlara ise "Biz Paris Saint Germain'iz ve kendi tarzımız olmalı. City'den öykünmeden ve onlarla karşılaştırma yapmadan yolumuza devam etmeliyiz. Pep Guardiola'nın benim için bir ilham kaynağı ama teknik ekibimde yer alacak Maxwell ile kendi takım tuhumuzu yaratabiliriz. Guardiola Barcelona'da bir şey yarattı, ben de PSG'de kendi eserimi yaratmayı deneyeceğim" cevabını verdi.

Real Madrid'e transferi olacağı son dönemde sürekli dile getirilen Neymar ile görüştüğünü ve kesinlikle takımda kalacağını söleyecen Tuchel, "O bir sanatçı. Gerçek üstü bir oyuncu. Şüphesiz ki dünyanın en iyilerinden. Özel bir muameleye ihtiyacı yok. Ona sadece yeteneklerini en iyi şekilde sunabileceği iyi bir ortam yaratmalıyız. Geçen hafta görüştüğümüzde yüzündeki gülümsemeyi gördüm ve bu beni çok mutlu etti" ifadeleriyle Breziyalı süper stardan beklentilerinin büyük olduğunu söyledi.

Transfer planlarına da değinen Tuchel, "Eğer transfer dönemi bu gece kapansaydı, yine de mutlu olurdum. Kadrodaki oyunculardan gayet memnunum. Sadece onları biraz tanımaya ihytiyacım var. Bazen sabır göstermelisiniz, özellikle de gelişmeye açık olan genç futbolcular için" sözleriyle kadroya küçük eklemeler yapacaklarını ifade etti.