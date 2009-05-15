PSG'nin Kezman pişmanlığı



Bu sezon Paris St-Germain'de vasatın da altında bir performans sergileyen Mateja Kezman'ın, bonservisiyle birlikte Fransız takımına geçecek olması, Paris'te tartışma konusu yaratıyor.



Türkiye'de aradığı ortamı bulamadığından şikayet eden Kezman'ın Paris'te gösterdiği performansın ardından nasıl bir değerlendirme yapacağı ise merak konusu...



Kezman, Eyfel'den nefret eden şairin gün boyu kulenin tepesinde oturmasına verdiği,"bir tek buradan gözükmüyor" yanıtına da benzer bir yanıt vermiş durumda.. Paris semalarında golleriyle uçacağını söyleyen Sırp futbolcu fazla forma şansı bulamadığı Fransa'da görünmez adamı oynadı koca bir sezon boyunca... Ve sezon sonunda PSG kümeye düşmeyeceği için Eyfel semalarından manzara izlemeye gelecek yılda devam edecek Batman...





Fenerbahçe'nin uyanıklığı



İçinde bulunduğumuz sezonun başında Kezman'ı Paris St-Germain'e kiralayan Fenerbahçe, iki kulüp arasında yapılan sözleşmeye eklettiği madde sayesinde büyük bir sorundan kurtuldu. Sözleşme, sezon sonunda küme düşmemesi hâlinde PSG'yi Kezman'ı 3,7 milyon Euro'ya bonservisiyle birlikte transfer etmeye zorunlu tutuyor.



Goal.com'dan Erhun Geyisi'nin haberine göre; bu sezon küme düşmek bir kenara, oldukça başarılı bir performans sergileyerek uzun süre şampiyonluk mücadelesi veren PSG, şimdi 3,7 milyon avroluk zarfı Samandıra'ya postalayarak bu sezon neredeyse hiç verim alamadığı Sırp golcüyü transfer etmek zorunda.



Paris camiasının büyük bir kısmın, sezon başında yapılan Kezman pazarlığının, yanlış transfer politikalarının ürünü olduğunu düşünüyor. Zira bu sezon takıma çok az katkı sağlayabilen Kezman, hırçın davranışları ve yarattığı sorunlarla da taraftardan büyük tepki toplamıştı.



PSG'li yönetcilerin, bu futbolcuyu sözleşme yükümlülükleri nedeniyle sezon sonunda resmen transfer ettikten sonra, takımın başına gelecek yeni teknik adamla oturup bir karar alması bekleniyor. Fransız ekibinin Kezman'ı başka bir takıma satmak ya da kiralamak niyetinde mi olduğu, yoksa yeni sezonda performansını arttıracak önlemler alma yoluna mı gideceği şimdilik bilinmiyor.

