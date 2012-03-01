PSG'den Xavi için 80 milyon euro!

T24 - Paris Saint-Germain'in Katarlı sahipleri, Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Xavi için 80 milyon euro ödemeye hazır olduklarını söyledi.

Transfer çalışamalarında frene basmayan Paris Saint-Germain, şimdi de Barcelona'nın orta saha oyuncusu Xavi Hernandez'e gözlerini dikti.

Gün geçmiyor ki PSG'den bir transfer söylentisi daha gelmesin. Arap sermayesinin desteğiyle, Avrupa'nın yıldızlarına sürekli transfer teklifleri götüren Paris temsilcisi, ara transfer döneminde Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Carlos Tevez'i kadrosuna katmak istemişti. Transfer çabaları sonuçsuz kalan başkent ekibi, şansını Milan'ın Brezilyalı yıldızı Pato'da denemişti, fakat ondan da sonuç alamamıştı.

AS'da yer alan habere göre, PSG şimdi ise, çoğu otorite tarafından dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak gösterilen Xavi'nin peşinde. Tecrübeli orta saha oyuncunun ise Barcelona ile 2014 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve satın alma maddesinde 80 milyon euroluk bir değer bulunuyor. PSG'nin Katarlı sahiplerinin ise, bu yüksek bedeli ödemeye hazır oldukları öğrenildi.

Kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren Xavi, 1999 yılında Milan'ın kapısından dönmüştü. İspanya Milli Takımı'nın da en önemli yapı taşlarından biri olan Xavi, 2010 Dünya Kupası ve EURO 2008'i kazanan İspanya kadrosunda yer almıştı.