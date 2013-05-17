PSG'den Ronaldo'ya rekor teklif

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Paris St Germen ekibi, Real Madrid'li Cristiano Ronaldo’ya 100 milyon euro teklif etti.

Transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Avrupa’daki hareketlilik de arttı. Hürriyet Gazetesi’nden Koray Durkal’ın haberine göre, her fırsatta Manchester United’a dönmek istediğini söyleyen Portekizli yıldız için 100 milyon Euro ’luk bonservis bedeli ödemeye hazır olan Şeyh Al Khelaifi, Ronaldo’ya da 18 milyon Euro önerecek.

Bu önemli transferin gerçekleşmesi ise Real Madrid Başkanı Perez’e bağlı. Mourinho’dan boşalacak koltuğa Ancelotti’yi geçirmek isteyen Perez, Fransız ekibinin Ronaldo teklifini kabul etmesi halinde PSG yönetimi, kulüp ile 1 yıllık sözleşmesi olan İtalyan hocanın Bernabeu’ya gitmesine izin verecek.



Paris ekibinin de Ancelotti’nin ayrılmasının ardından yerine Mourinho’yu düşündüğü de iddialar arasında yer alıyor.