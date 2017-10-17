PSG'den Neymar'a 'Altın Top harçlığı'

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain forması giyen Neymar, Altın Top ödülünü kazanması halinde kulübünden 3 milyon Euro prim alacak.

222 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan transfer olduğu PSG formasıyla çıktığı 9 maçta 8 gol, 8 asist yaparak kalitesini gösteren Brezilyalı yıldızın oynadığı futbolu sürdürmesi halinde Lionel Messi ve Cristano Ronaldo'nun 'Altın Top' ödülündeki 'ağırlıklarını' 2018 yılında yıkabileceği konuşuluyor.

Her Altın Top 3 milyon Euro

Fransız ekibine transferi sürecinde France Football dergisi tarafından dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülünü kazanmayı arzuladığını birçok defa dile getiren 25 yaşındaki futbolcunun bu zorlu hedef için PSG yönetimi tarafından teşvik edildiği ortaya çıktı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre 2022'ye kadar sürecek sözleşmesiyle aylık net 3 milyon euro elde edecek olan Neymar, önümüzdeki 5 yıl boyunca kazanacağı her Altın Top ödülü için kulübünden 3 milyon euro prim alacak.

Finalde 3. olmuştu

Neymar son olarak 2015 yılında Altın Top ödülü için finalistler arasına kalmış ama Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ardından üçüncü sırada yer almıştı.