PSG'den kupalı başlangıç

Fransa Lig Kupası şampiyonu PSG ile Fransa Ligue 1 şampiyonu Monaco, Fransa Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi. Paris ekibi, Dani Alves ve Rabiot'nun golleriyle Monaco'yu 2-1 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Monaco'nun hücuma dönük başladığı maçta ilk gol de kırmızı-beyazlılardan geldi. Dakika 30'da sağ bek Sidibe ile golü buldu Monaco ve ilk yarının skorunu belirlediler: 1-0.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde 'geri dönüşten ağzı yanan' PSG, ikinci yarıya inançlı çıktı. 51'de yine bir sağ bek olan Dani Alves'le skoru eşitleyen PSG, 63'te Rabiot ile 2-1 öne geçti. Geri kalan sürede skoru korumayı başaran başkent temsilcisi, Fransa Süper Kupası'nı müzesine götürdü.