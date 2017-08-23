PSG'den Barcelona'ya 'Neymar' yanıtı

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, dünya rekoru kırarak renklerine bağladıkları Neymar'ın transferi sürecinde kulübün ve Brezilyalı futbolcunun hukuk kuralları içinde hareket ettiğini bildirdi. Paris Saint-Germain "PSG ve Neymar hukuka uygun hareket etmiştir" açıklaması yaptı.

Paris temsilcisinin, sözleşme şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Katalan ekibin Neymar aleyhine açtığı davayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "PSG ve Neymar hukuka uygun hareket etmiştir. Barcelona'nın girişimi bizim için sürpriz oldu." ifadesi kullanıldı.

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, PSG'ye transfer olan Brezilyalı futbolcunun geçen yıl yapılan sözleşmesindeki bonusla ilgili maddelere istinaden 8,5 milyon Euro ödemesi için hukuki yollara başvurulduğu duyurulmuştu. Neymar, bu sezon başında Barcelona'nın göndermek istememesine rağmen sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroluk rekor ücretin ödenmesiyle PSG'ye transfer olmuştu.