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Spor

PSG'de Neymar-Cavani krizi sürüyor

Cavani, takım arkadaşının doğum gününe katılmadı

26 Eylül 2017 14:00

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'in yıldızları Edinson Cavani ve Neymar arasında Lyon maçında 'penaltıyı kimin kullanacağı' ile başlayan tartışma, büyüyerek devam ediyor.

Uruguaylı golcü Edinson Cavani, tüm takım arkadaşlarının katılım sağladığı, takım arkadaşı Thiago Silva'nın doğum gününe katılmadı.

2013-14 yılından beri PSG'ye hizmet eden Cavani, tüm arkadaşlarının bulunduğu doğum günü kutlaması sırasında bir çiftlikten fotoğraf paylaştı.

Al-Khelaifi'den 'penaltı rüşveti' iddiası

Son olarak PSG'nin Katarlı başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Cavani'ye penaltıları Neymar'a bırakması için 'gol krallığı primi' olan 1 milyon Euro teklif ettiği, Uruguaylı golcünün ise bu teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

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