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Spor

PSG'de 'ego' krizi!

PSG'nin Lyon'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 80'inci dakikasında kazanılan penaltı krize neden oldu

18 Eylül 2017 18:04

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirdiği isimler Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra mevcut kadrosunda Edinson Cavani ve Angel Di Maria gibi yıldızları da barındıran Paris Saint-Germain'de 'ego' krizi patlak verdi.

PSG'nin evinde Lyon'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 80’inci dakikasında Paris ekibi bir penaltı vuruşu kazandı. Vuruşu Brezilyalı yıldız Neymar kullanmak istedi ancak Edinson Cavani topu tutarak Neymar’a izin vermedi. İkilinin arasındaki tartışmaya Dani Alves de katıldı.

Instagram’da takipten çıkardı

Lyon maçında yaşanan bu tartışmanın ardından 222 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG’ye transfer olan Neymar, Uruguaylı yıldız Cavani’yi Instagram’da takip listesinden çıkardı.

"Kendi aralarında karar vermeliler"

Sahada yaşanan ‘penaltı tartışması’nın sorulması üzerine PSG Teknik Direktörü Unai Emery’nin cevabı, "Penaltı atabilecek birkaç oyuncumuz var. Bunlardan biri Neymar, biri de Cavani. O an saha içerisinde centilmence anlaşarak kimin topa vuracağına karar vermeliler. Eğer bir anlaşma sağlamazlarsa, ben devreye girer ve son kararı veririm. Bu işin bizim için bir problem haline gelmesini istemiyorum” şeklinde oldu.

 

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