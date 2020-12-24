<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div id="taw">\n<div>\n<p>Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG)'de flaş bir gelişme yaşandı. Almanya'dan Bild'in haberine göre PSG, Alman teknik direktörü <strong>Thomas Tuchel</strong> ile yollarını ayırdı.</p>\n</div>\n<div id="tvcap"> </div>\n</div>\n<div id="res" class="eqAnXb" role="main">\n<div id="topstuff"> </div>\n<div id="search">\n<div data-hveid="CAkQNw" data-ved="2ahUKEwis4Je6sebtAhWE26QKHVoOD4IQGnoECAkQNw">\n<div id="rso" data-async-context="query:paris%20sen%20germain">\n<div class="g">\n<div class="rc" data-hveid="CAQQAA" data-ved="2ahUKEwis4Je6sebtAhWE26QKHVoOD4IQFSgAMAB6BAgEEAA">\n<div class="yuRUbf">\n<h3 class="LC20lb DKV0Md"> </h3>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>