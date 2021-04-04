PSG teknik direktörü Tuchel, Haaland ve Agüero iddiaları hakkında konuştu

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, basında yer alan Erling Haaland ve Sergio Agüero'ya dair çıkan transfer iddialarına dair konuştu.

Manchester City’nin Sergio Aguero’nun sezon sonu kulüpten ayrılacağını duyurmasının ardından ismi birçok kulüple geçmeye başladı. Chelsea, Arajantinli yıldız için adı geçen kulüpler arasında yer alıyor.

Dortmund kariyerinde attığı goller ve oynadığı futbolla yaz transfer dönemi için öne çıkan isimlerden olan Erling Haaland'ın da transfer durakları arasında PSG'in de adı geçiyor. Ancak Chelsea Menajeri Thomas Tuchel, iki isim hakkında da yorum yapmayı reddetti.

Daha önce Dortmund’u çalıştırmış olan Tuchel, "Bu soruyu Haaland’a ve Borussia Dortmund’a olan saygımdan dolayı cevaplamayacağım. Onun ve menajerinin hakkında birçok haber ortalıkta dolaşıyor. Oyuncu için bir yarış yaratıyor gibiler. Kendisi gelecek vadeden bir oyuncu fakat bizim oyuncumuz değil ve bizim kadromuzda yer almıyor" dedi.

Agüero iddialarına da yanıt veren Tuchel, "Manchester City için büyük bir oyuncu olan Sergio Aguero’ya saygı duyuyoruz. Kendisi dünya çapında bir oyuncu. Fakat City ile birlikte üç kulvarda yarışıyoruz ve onların oyuncuları hakkında konuşmayacağım" ifadelerini kullandı.